Генсек НАТО прибыл с визитом в Багдад

16 сентября 2019 21:12 (UTC+04:00)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Багдад для переговоров с иракским правительством и руководством учебной миссии альянса в стране, его сопровождает верховный главком сил НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщила в понедельник пресс-служба альянса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Заранее визит Столтенберга в Ирак не анонсировался.

"Находясь в Ираке, генсек встретится с командующим миссией НАТО в Ираке, с командующим объединенной оперативной группой операции "Непоколебимая решимость" и с рядом высокопоставленных иракских должностных лиц, а также с представителями международного сообщества", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ираке развернута обучающая миссия НАТО в составе нескольких сотен инструкторов и вспомогательного персонала из стран альянса и стран-партнеров.

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