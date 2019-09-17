В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября следующего года, открывается во вторник в Нью-Йорке. В центре внимания предстоящих дискуссий - более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем: от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Церемония открытия состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени. С приветственным словом выступит председатель сессии Тиджани Мухаммад-Банде, ранее занимавший должность постоянного представителя Нигерии при ООН. Из рук своей предшественницы - уроженки Эквадора Марии Фернанды Эспиносы - он получит массивный председательский молоток. Как напоминается на официальном сайте всемирной организации, его удар возвещает о начале заседания и его завершении, об одобрении повестки дня, об избрании должностных лиц, о принятии резолюции, а также напоминает о необходимости соблюдать тишину. Именно такой молоток в октябре 1960 года разбил занимавший в то время должность председателя Генассамблеи ирландец Фредерик Боланд, пытаясь пресечь знаменитое эмоциональное выступление советского лидера Никиты Хрущева.

Затем будет объявлена традиционная минута молчания "для молитвы и размышлений". После этого должны быть назначены члены комитета по проверке полномочий - структуры, которая занимается аккредитацией делегаций стран.

Мухаммад-Банде, который был единственным кандидатом на пост главы Генассамблеи, ранее подчеркнул, что намерен направить все усилия на борьбу с терроризмом, голодом, бедностью, гендерным неравенством и насилием во время военных конфликтов. Он также пообещал уделить внимание предотвращению климатических изменений и программам в сфере образования. Председатель стартующей сессии ГА ООН намерен сделать "все от него зависящее, чтобы обеспечить мир и процветание, особенно для тех, кто наиболее уязвим".

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