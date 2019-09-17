Китай намерен увеличить товарооборот с Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ставит целью довести двусторонний товарооборот РФ и Китая до 200 миллиардов долларов и призывает предпринять новые шаги для этого, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужно довести наш товарооборот до 200 миллиардов долларов США, но для реализации этой цели нам нужны новые шаги", - сказал он в начале беседы в узком составе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ли Кэцян констатировал, что сегодня 70% товарообмена составляет энергетика, в основном, нефть и газ.

Он напомнил, что еще во время прошлой встречи говорил о необходимости прорыва в поиске нового комплексного формата в этой области.

"У нас есть определенные результаты, но нам пора подниматься на новую высоту, потому что в Китае ситуация изменилась", - сказал Ли Кэцян, уточнив, что имеет в виду инновационное развитие страны. Китайский премьер подчеркнул, что его страна открыта к сотрудничеству, и привел в пример Германию, которая разместила в Китае заводы по переработке нефти.

По мнению Ли Кэцяна, Россия и Китай едины во мнении, что на фоне нарастающих факторов неопределенности особенно важно сохранять стратегическое партнерство. Ли Кэцян также попросил Медведева передать президенту РФ Владимиру Путину сердечное приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.