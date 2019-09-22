Британские туристы не могут покинуть отель в Тунисе

22 сентября 2019 20:28 (UTC+04:00)

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от находящейся на грани банкротства старейшей британской туристической компании Thomas Cook, сообщила в своей электронной версии MailOnline британская газета Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Газета привела слова отдыхающих, что их "держат в заложниках" в тунисском отеле, который отказывается отпускать их из-за опасений, что компания обанкротится и не заплатит гостинице.

По словам гостей курорта, охранники в Les Orangers beach resort заблокировали двери в отель в то время, как его персонал требует от туристов оплаты. Однако туристы отказываются платить, поскольку уже заплатили за отдых Thomas Cook.

"Мы не можем покинуть отель. Я бы описал это так, будто меня держат в заложниках ", - рассказал Райан Фармер из Лестершира.

Еще один постоялец Дин Уильямс сказал изданию, что в отеле отключили беспроводную интернет-связь и не разрешили водителю в субботу вечером забрать туристов в аэропорт, опасаясь, что компания не заплатит за отдых своих туристов.

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