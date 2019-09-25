ЕС призвал все страны соблюдать мораторий на ядерные испытания

25 сентября 2019 21:58 (UTC+04:00)

ЕС призывает все страны до вступления в силу договора о запрете ядерных испытаний соблюдать мораторий на такие тесты, заявила в среду в Нью-Йорке глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные ядерные державы также будут его соблюдать.

"До вступления договора в силу мы призываем все государства воздерживаться от любых действий, противоречащих его цели. Мы также призываем все государства соблюдать мораторий на испытательные ядерные взрывы", - заявила она, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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