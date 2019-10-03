Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением

3 октября 2019 06:58 (UTC+04:00)

Американская певица и актриса Леди Гага написала в Твиттере, что планирует назвать свой новый альбом ADELE в честь другой известной исполнительницы, чем удивила своих поклонников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я назову свой следующий альбом ADELE", - написала она.

Подписчики удивились такой новости, а многие задались вопросом: шутка это или нет?
"Ты серьезно?" - прокомментировали пользователи в Твиттере.

После публикации Гаги подписчики стали активно размещать шуточные мемы на эту тему.

Кто-то предположил, что певица имела в виду вовсе не обладательницу премий "Грэмми", а другого человека с таким же именем.

"Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них", - написала подписчица.

Леди Гага пока никак не отреагировала на комментарии.

Раньше она никогда не работала с Адель. Максимум, что певицы делали вместе - фотографировались на звездных вечеринках.

О шестом альбоме исполнительницы стало известно весной этого года. Недавно и она сама подтвердила, что записывает студийник.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Красная дорожка Met Gala 2019: яркие образы (ФОТО)
Стиль 7 мая 12:53
Красная дорожка церемонии "Оскар": лучшие наряды звезд (ФОТО)
Стиль 25 февраля 12:38
Красная дорожка Grammy 2019: наряды звезд (ФОТО)
Стиль 11 февраля 14:18
Леди Гага, Ариана Гранде и Вилли Нельсон завоевали Grammy в разделе поп-музыки
В мире 11 февраля 03:41
Самые красивые ювелирные украшения звезд "Золотого глобуса – 2019" (ФОТО)
Стиль 7 января 18:15
"Золотой глобус": лучшие наряды звезд (ФОТО)
Стиль 7 января 13:27
Лента новостей
Ливийская NOC предостерегла от снижения добычи нефти в стране
Энергетика 07:15
Парламентарии Перу обратятся в КС из-за ситуации с их роспуском
Другие страны 06:37
Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване
В мире 05:58
В "зеленой зоне" Багдада прогремели взрывы в результате падения двух ракет
Арабские страны 05:07
В Мехико на марше памяти о погибших студентах произошли беспорядки
Другие страны 04:47
Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге
Китай 04:21
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
В мире 03:56
В США семь человек погибли после крушения бомбардировщика B-17
США 03:31
Хуситы в Йемене заявили, что готовятся нанести удары по Саудовской Аравии
Арабские страны 03:08