Леди Гага озадачила поклонников странным заявлением

Американская певица и актриса Леди Гага написала в Твиттере, что планирует назвать свой новый альбом ADELE в честь другой известной исполнительницы, чем удивила своих поклонников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я назову свой следующий альбом ADELE", - написала она.

Подписчики удивились такой новости, а многие задались вопросом: шутка это или нет?

"Ты серьезно?" - прокомментировали пользователи в Твиттере.

После публикации Гаги подписчики стали активно размещать шуточные мемы на эту тему.

Кто-то предположил, что певица имела в виду вовсе не обладательницу премий "Грэмми", а другого человека с таким же именем.

"Вот еще несколько известных личностей по имени Адель. Возможно, она имела в виду кого-то из них", - написала подписчица.

Леди Гага пока никак не отреагировала на комментарии.

Раньше она никогда не работала с Адель. Максимум, что певицы делали вместе - фотографировались на звездных вечеринках.

О шестом альбоме исполнительницы стало известно весной этого года. Недавно и она сама подтвердила, что записывает студийник.

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