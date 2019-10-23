Дональд Туск призвал ЕС принять запрос Британии на отсрочку Brexit

23 октября 2019 14:57 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск рекомендует странам Евросоюза принять запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit с 31 октября до 31 января. Как передает Trend, об этом рассказал РИА Новости источник в ЕС.

"Рекомендация Туска лидерам ЕС - это принять запрос Соединенного Королевства, это (отсрочка) до 31 января и пока это единственный запрос и предложение", - сказал источник.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь она подлежит ратификации парламентом Великобритании и Европарламентом.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось. Великобритания при этом попросила ЕС отложить Brexit до конца января.

Во вторник же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел сокрушительное поражение в парламенте: депутаты отказались рассматривать сделку о Brexit в трехдневный срок. Затем Джонсон приостановил рассмотрение сделки о Brexit до решения ЕС касательно отсрочки даты "развода".

Теперь в ЕС рассматривается возможность отсрочки, окончательное решение - за лидерами 27 остающихся в союзе государств.

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