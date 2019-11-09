Отец Ассанжа заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть

9 ноября 2019 08:22 (UTC+04:00)

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что его сын может умереть в тюрьме после девяти лет преследования за раскрытие "военных преступлений" США, сообщает издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шиптон рассказал, что два дня назад навестил сына в британской тюрьме и столкнулся с "горькой правдой", что его сыну грозит там опасность.

Ранее Шиптон назвал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Белмарш мучительными. По его словам, основатель WikiLeaks сталкивается за решеткой с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При встрече в августе его сын дрожал и нервничал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спецдокладчик ООН призвал освободить Ассанжа
Европа 1 ноября 21:35
Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания Ассанжа в тюрьме
В мире 22 сентября 01:38
МИД Великобритании исключил экстрадицию Ассанжа в страны со смертной казнью
Европа 16 июля 08:25
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Другие страны 21 июня 06:19
Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
США 7 июня 08:05
В WikiLeaks сообщили о переносе слушаний в Лондоне об экстрадиции Ассанжа
В мире 7 июня 06:45
Лента новостей
Внесены изменения в программу по развитию кооперативов в сфере виноградарства в Грузии
Финансы 09:35
Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в России, находится в центре внимания - посольство
Общество 09:25
Медицинское страхование во всем мире имеет две цели - эксперт
Финансы 09:25
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки величественно развевается над суверенным Азербайджаном!
Политика 09:18
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Другие страны 08:59
В Токио проходит праздничный фестиваль по случаю интронизации императора Нарухито
В мире 08:44
В Стамбуле произошла вооруженная драка
Турция 08:02
Два человека погибли в результате лесных пожаров в Австралии
В мире 07:43
Власти Боливии не будут привлекать военных к обеспечению порядка на фоне протестов
Другие страны 07:21