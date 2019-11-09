Отец Ассанжа заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что его сын может умереть в тюрьме после девяти лет преследования за раскрытие "военных преступлений" США, сообщает издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шиптон рассказал, что два дня назад навестил сына в британской тюрьме и столкнулся с "горькой правдой", что его сыну грозит там опасность.

Ранее Шиптон назвал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Белмарш мучительными. По его словам, основатель WikiLeaks сталкивается за решеткой с колоссальными физическими и психологическими страданиями и заметно теряет в весе. При встрече в августе его сын дрожал и нервничал.

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