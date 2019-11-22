Столтенберг призвал Париж не делать выбора между НАТО и ЕС

22 ноября 2019 04:08 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президента Франции Эмманюэля Макрона от развития концепции европейской системы обороны в ущерб альянсу. Такое заявление он сделал в интервью "Фигаро", опубликованном газетой в пятницу в преддверии его визита в Париж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поддерживаю систему европейской обороны, но она должна быть опорой НАТО, а не ее заменой. Сегодня Евросоюз не способен защитить Европу", - сказал Столтенберг. Он отметил, что ситуация усугубится в случае выхода из ЕС Великобритании, так как после этого "80% бюджета альянса будет обеспечиваться странами, не входящими в ЕС".

По его словам, "любая попытка отдалить Европу от Северной Америки ослабит не только трансатлантические связи, но и сам европейский континент". "И это не будет выгодно никому", - считает Столтенберг.

Он дал понять, что едет в Париж, чтобы обсудить с Макроном содержание его интервью журналу The Economist, в котором французский президент заявил о "смерти мозга" у НАТО.

"Я хочу сказать ему, что не следует делать выбор между европейским единством и трансатлантической солидарностью", - заявил Столтенберг. Он напомнил при этом, что Франция "играет лидирующую роль в обороне Европы и располагает боеспособной армией, готовой к развертыванию в случае необходимости".

Столтенберг также отметил, что Франция поддержала решение НАТО "придерживаться двуединого подхода к России: ведение политического диалога при наличии одновременно мощной системы сдерживания".

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