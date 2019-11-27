В работе Facebook произошел сбой

27 ноября 2019 03:31 (UTC+04:00)

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 01:53 мск в среду.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. О неполадках в России пока не сообщается.

По данным Downdetector, примерно 44% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 33% - на полное отключение социальной сети, около 21% пользователей испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

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