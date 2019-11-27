Авиарегулятор США отстранил Boeing от выдачи сертификатов летной годности лайнерам 737 MAX

27 ноября 2019 06:49 (UTC+04:00)

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило, что оно будет единственным органом, который будет выдавать сертификаты летной годности на лайнеры Boeing 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух авиакатастроф. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное регулятором в авиастроительную корпорацию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общественные интересы и интересы безопасности авиационной коммерческой деятельности требуют, чтобы ФАУ сохранила полномочия выдавать сертификаты летной годности на все самолеты серии 737 MAX", - цитирует агентство отрывок письма. Поясняется, что раньше решение о выдаче сертификатов принималось совместно ФАУ и компанией Boeing. Регулятор намерен восстановить полномочия авиаконцерна по выдаче сертификатов, когда будет уверен, что он обладает "полностью функциональной системой контроля качества", соответствующей стандартам ФАУ.

Регулятор также указал, что еще не завершил проверку изменений в конструкции лайнеров данного типа, а также нововведений в программе обучения пилотов.

11 ноября Boeing заявила, что ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.

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