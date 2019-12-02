США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 декабря 2019 07:09 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - написал он. "На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" - добавил Помпео.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля нынешнего года Преспанское соглашение вступило в силу.

Большинство стран уже ратифицировали протокол о принятии Северной Македонии в НАТО. В Лондоне 3-4 декабря пройдет саммит государств-членов альянса.

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