Медики назвали напиток для снижения давления

Медики выяснили, какой напиток может помогать бороться с повышенным давлением, известным как гипертония. Недуг часто становится причиной плохого самочувствия пенсионеров и людей среднего возраста, отметили на портале IReactor, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

Согласно результатам исследований, бороться с повышенным давлением можно не только при помощи лекарств, физической активности и правильного питания, но и при употреблении кокосовой воды. Эта жидкость богата калием, а также в ее состав входит около 600 миллиграммов этого ценного микроэлемента.

Кокосовая вода снижает уровень систолического кровяного давления и обладает высокой антитромботической активностью.

Также полезный для сердца калий содержится в томатах, листовой зелени, абрикосах, апельсинах, бананах, рыбе, орехах, молоке и фасоли.

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