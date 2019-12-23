СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку со стороны Голанских высот

23 декабря 2019 02:31 (UTC+04:00)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, ракетные удары наносятся со стороны Голанских высот.

"Сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы", - говорится в сообщении агентства.

Как передал телеканал Al Hadath, ракетные удары наносят израильские ВВС. По его информации, как минимум три мощных взрыва раздались в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска, где находится лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, воюющих на стороне сирийской армии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сирийские ПВО сбили оснащенный ракетами беспилотник в провинции Хама
Арабские страны 00:22
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе
Арабские страны 22 декабря 23:41
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Арабские страны 22 декабря 22:36
Лидер радикальной группировки уничтожен в сирийском Идлибе
Арабские страны 22 декабря 15:45
Подразделения ПВО азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 21 декабря 11:43
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ
В мире 21 декабря 07:29
Лента новостей
Трамп обвинил Пелоси в попытке диктовать условия проведения импичмента в Сенате
США 02:23
В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть
Другие страны 01:55
В России хотят создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Россия 01:23
Один человек погиб в результате стрельбы в Миннесоте
США 01:00
Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)
Политика 00:40
Сирийские ПВО сбили оснащенный ракетами беспилотник в провинции Хама
Арабские страны 00:22
В Гвинейском заливе пираты атаковали четыре судна, убив одного человека
Другие страны 22 декабря 23:57
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе
Арабские страны 22 декабря 23:41
В Хорватии завершилось голосование на выборах президента страны
Европа 22 декабря 23:25