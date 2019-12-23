В Гондурасе 19 человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме

23 декабря 2019 08:13 (UTC+04:00)

Вечером в воскресенье произошло второе за три дня массовое убийство в одной из тюрем Гондураса - в конфликте заключённых погибли 19 человек, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В это воскресенье 19 насильственных смертей произошли в исправительном центре в Порвенире, департамент Франсиско Морасана в центральной части страны", - говорится в материале издания Heraldo со ссылкой на источник в органах безопасности.

По информации СМИ, двое раненых были доставлены в больницу с колотыми ранениями, информации об экстренных мерах со стороны пенитенциарного учреждения не поступало.

21 декабря в тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса вспыхнул бунт, где в результате перестрелки погибли 18 человек. Предварительная версия случившегося - борьба за власть между членами банд.

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