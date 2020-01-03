Сотрудник турецкой авиакомпании признался в фальсификации данных о перелете Карлоса Гона

Один из сотрудников турецкой авиакомпании MNG Jet признался в том, что сфальсифицировал данные касательно перелета бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщила в пятницу газета Sabah, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

MNG Jet осуществляет частные авиаперевозки на своих бизнес-джетах. В авиакомпании пояснили, что один из сотрудников без ведома руководства исключил из официальных документов имя Гона. Против работника возбуждено уголовное дело.

Ранее на сайте ливанского телеканала MTV появилась информация, согласно которой Гона вывезли из неназванного провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов. Затем он был доставлен в Ливан через Турцию. Иммиграционные власти Японии сообщили, что человек по имени Карлос Гон из страны в последние дни не выезжал. По сведениям телеканала NHK, он мог вылететь за границу под другим именем. Адвокаты Гона во вторник подтвердили, что у них остаются все три заграничных паспорта экс-менеджера, воспользоваться которыми для выезда он не мог.

Во вторник Гон лично подтвердил, что бежал из Японии, где находился под домашним арестом, в Ливан, и обвинил японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

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