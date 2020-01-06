Североатлантический совет соберется в Брюсселе на уровне постпредов

6 января 2020 17:06 (UTC+04:00)

Североатлантический совет на уровне постпредов соберется в понедельник днем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, об это сообщается в официальном пресс-релизе организации, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Заседание назначено на 15.00 (17.00 мск) понедельника.

Ранее австрийская газета Standard сообщила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал на понедельник срочное заседание Североатлантического совета из-за обострения в Ираке.
После того как американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

Североатлантический совет принимает все ключевые политические решения в НАТО. Заседания проводятся на уровне постоянных представителей, министров обороны или иностранных дел или на уровне глав государств и правительств (саммиты). Все решения принимаются консенсусом. Председательствует на заседаниях совета генеральный секретарь альянса.

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