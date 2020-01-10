Мощный вирус-вымогатель стал самым опасным кибероружием в мире

10 января 2020 21:49 (UTC+04:00)

Мощный вымогатель WannaCry, атаковавший компьютеры по всему миру в 2017 году, в 2019-м стал опаснейшим оружием киберпреступников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru" сообщает PreciseSecurity.

В прошлом году вирус занял первое место среди всех вымогателей, оказавшись самым распространенным в мире. Почти четверть всех вымогательств в сети (23,5 процента) связаны именно с WannaCry. Вредная программа шифрует файлы на устройстве жертвы и требует выкуп за ключ для дешифровки.

Основным источником заражения жертв (более 67 процентов случаев) стали спам-рассылки и фишинговые письма. Также среди факторов риска оказались ненадежные пароли и недостаток знаний в области кибербезопасности. Реже всего заражение происходило через рекламу и опасные сайты.

В 2018 году WannaCry также стал самым распространенным вирусом-вымогателем. Он занял первое место по количеству атак на компьютеры клиентов «Лаборатории Касперского», доля нападений составила почти треть от общего числа.

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