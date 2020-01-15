Reuters: Албания выслала двух иранских дипломатов

15 января 2020 21:21 (UTC+04:00)

Власти Албании выдворили из страны двух иранских дипломатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на и.о. министра иностранных дел Албании Гента Цакая.

"Двух представителей Исламской Республики Иран попросили немедленно покинуть территорию Республики Албания", - цитирует агентство его слова.

Как отмечает Reuters, причиной выдворения стало участие иранцев в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. По данным агентства, речь может идти о подозрениях в шпионаже.

В декабре 2018 года Албания также объявила персонами нон грата двух иранских дипломатов за предполагаемую нелегальную деятельность, ставящую под угрозу безопасность страны.

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