Надаль и Федерер пожертвовали более $170 тыс. пострадавшим от пожаров в Австралии

Всемирно известные теннисисты - швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль - пожертвовали $172 тысяч фонду для оказания помощи пострадавшим от бушующих в Австралии природных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают европейские СМИ.

Кроме того, вместе с другими спортсменами они организовали благотворительное мероприятие в Мельбурне. В нем также участвовали такие известные теннисисты как Серена Уильямс, Каролина Возняцки и Новак Джокович.

"Мы надеемся, что это вдохновит людей оказывать помощь из-за этой ужасной природной катастрофы, с которой мы сталкиваемся", - сказал Надаль в ходе благотворительной акции.

В январе в Австралии пройдет турнир Australian Open. Из-за сильного смога от пожаров ранее тренировки и некоторые квалификационные матчи были прерваны.

В сентябре 2019 года по всей Австралии начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли почти 30 человек и разрушены тысячи домохозяйств. В последние несколько недель пожары значительно усилились. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

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