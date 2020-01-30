NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские. Автор статьи составил список из атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Подчеркивается, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" не рассматриваются, поскольку большинство из них уже списаны.

В рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей", которые издание называет "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", а также подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины проекта 885М "Ясень-М". Последние, считает автор статьи, могут подобраться к восточному побережью США на 2 тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в этой подборке оказались субмарины типа "Огайо" и новые подлодки типа "Колумбия", строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031-м

Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.

"В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война", — пишет автор статьи.

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