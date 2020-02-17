Метеоролог рассказал об изменении температуры в Антарктиде

Температура в Антарктиде после рекордно высоких уровней начала возвращаться к норме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил экс-глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио Маурисио Николас Лауриси.

"В течение (последней) недели самая высокая температура была зафиксирована 6 и 9 февраля, начиная с 10 февраля ситуация начала нормализовываться, и сейчас температура более-менее соответствует норме. Волна высоких температур прошла", - сказал собеседник.

Шестого февраля на научно-исследовательской станции "Эсперанса", расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, был зарегистрирован новый исторический (с 1961 года) температурный рекорд -18,3 градуса выше нуля. Это значение превосходит предыдущий рекорд в 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.

Синоптики из Бразилии утверждают, что рекордные 20,75 градуса были зафиксированы 9 февраля на острове Симор, расположенном к востоку от северной оконечности Антарктического полуострова. Это превышает температуру в 19,8 градуса, до которой в январе 1982 года разогрелся воздух на острове Сигню в составе Южных Оркнейских островов.

Однако аргентинские метеорологи, поставили под сомнение наблюдения своих коллег. По словам Лауриси, термометр поднимался в тот день лишь до 15,5 градуса.