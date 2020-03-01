Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести на предстоящей неделе внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам для обсуждения текущей ситуации в Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация в Идлибе представляет серьезную угрозу миру и безопасности во всем мире. Евросоюз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса… В этой связи, я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности по просьбе министра иностранных дел Греции", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС.

Он добавил, что в ходе своих последних бесед со всеми ключевыми мировыми фигурами "призвал к немедленной деэскалации и к прочному прекращению огня".

"Совет по иностранным делам даст возможность сосредоточиться на последних событиях (в Сирии - ред.) и продолжить совместную работу по всем направлениям для обеспечения максимального эффекта от совместных европейских действий в направлении политического урегулирования сирийского кризиса", - указывается в заявлении Борреля.