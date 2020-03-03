AliExpress предупредила о задержках с доставками из-за коронавируса

Интернет-площадка AliExpress, принадлежащая крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba, сообщила о возможных задержках в поставках заказов покупателям из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но могут быть некоторые задержки из-за коронавируса", - сообщила компания на своей страничке в Facebook.

При этом AliExpress отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает сами посылки безопасными, но, тем не менее, обработка заказов требует больше времени.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. В Китае число случаев заражения уже превысило 80,1 тысячи, в Южной Корее - 4,8 тысячи, в Италии и Иране - более 2 тысяч в каждой стране.