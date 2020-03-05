Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 2103 новых случая заражения. Количество летальных исходов возросло до 214 (48 за сутки).

Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека (120 за сутки), скончались 2984 (38 за сутки). Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93 090 человек (2223 за сутки).