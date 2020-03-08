В Мексике задержали одного из лидеров крупного преступного картеля

Власти Мексики задержали одного из лидеров крупной преступной группировки "Санта-Роса-де-Лима" в штате Гуанахуато, сообщила генпрокуратура штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе совместной операции был задержан Армандо Н. по прозвищу "Эль Микло" … входящий в преступную группировку "Санта-Роса-де-Лима ... В 2017 году он стал одним из главных пособников Хосе Антонио Йепеса "Кувалды" (лидера группировки – ред.)", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

По данным генпрокуратуры, задержанный является основным организатором многочисленных нападений и убийств. В свою очередь местный телеканал Televisa называет "Эль Микло" правой рукой лидера группировки.

В ходе операции власти также задержали еще трех членов организации.