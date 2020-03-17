Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Почти 14 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние 24 часа, 862 человека скончались. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 13 903 новых случая заражения, из них только 29 - на территории материкового Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 167 511.

Кроме того, согласно данным организации, за сутки от COVID-19 скончались 862 человека, из которых 848 - за пределами Китая. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 6606, из которых 3388 - за пределами Китая.

Также отмечается, что вирус уже распространился на 151 страну.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.