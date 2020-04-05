В ВОЗ сообщили о 79 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло более чем на 79 тыс., более 6 тыс. человек умерли. Об этом сообщила в субботу в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 11:00 мск 4 апреля в мире было зарегистрировано 1 051 635 заболевших и 56 985 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 79 332 человека, а количество летальных исходов - на 6 664.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 583 141 и 42 334 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 41 333, а умерших - на 5 231.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 279 543 человека, 6 802 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 4 апреля там выявлено 110 362 заболевших и 3 809 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 241 703. Далее следуют Италия (119 827), Испания (117 710), Германия (85 778) и Китай (82 875).