В ВОЗ сообщили, что число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 73 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за последние сутки более чем 73 тыс., что несколько меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что больше, чем днем ранее, сообщила в четверг в информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 23 апреля в мире были зарегистрированы 2 544 792 инфицированных и 175 694 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 73 657, число летальных исходов - на 6 689. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 251 458 и 113 336 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 31 972, а умерших - на 3 384.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 957 402 человека, 47 812 умерли. По числу инфицированных (32 111) за сутки этот регион превосходит Европу, а по числу умерших (3 038) уступает ей.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 23 апреля там выявлены 144 450 инфицированных и 6 469 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 800 926. Далее следуют Испания (208 389), Италия (187 327), Германия (148 046), Великобритания (133 499), Франция (117 961), Турция (98 674), Иран (85 996), Китай (84 301) и Россия (62 773).