Власти Венесуэлы сообщили о предотвращении вторжения колумбийских наемников

Власти Венесуэлы сообщили о том, что им удалось предотвратить вторжение группы наемников со стороны Колумбии, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. Соответствующее заявление в воскресенье сделал глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль во время выступления в Каракасе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 3 мая 2020 года, группа наемников-террористов из Колумбии попыталась осуществить вторжение через море с целью осуществления террористических актов в стране, убийства лидеров правительства Венесуэлы <...> и осуществления государственного переворота", - заявил министр, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Ревероль отметил, что вторжение было остановлено благодаря действиям Вооруженных сил Венесуэлы и правоохранительных органов.