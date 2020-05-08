За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 83 тыс.

Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 83 тыс., приблизившись к 3,7 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс. и превысило 254 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 7 мая в мире были зарегистрированы 3 672 238 инфицированных и 254 045 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 83 465, а умерших - на 6 539. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 626 037 и 150 238 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 32 209, а умерших - на 2 458.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 542 829 человек, 84 804 умерли. По числу инфицированных (35 681) и умерших (3 734) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 7 мая там выявлено 229 198 инфицированных, зафиксировано 8 465 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 7 968, умерли 175 человек.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 193 452. Далее следуют Испания (220 325), Италия (214 457), Великобритания (201 205), Россия (177 160), Германия (166 091), Франция (135 468), Турция (131 744), Бразилия (114 715) и Иран (101 650).