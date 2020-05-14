Макгрегор выразил поддержку Нурмагомедову в связи с болезнью отца

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высказал слова поддержки чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи с болезнью Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из военных госпиталей Москвы. 25 апреля стало известно о его госпитализации в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в медицинском учреждении в Москве.

"Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек воспитал большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы можем себе представить, настоящий гений. Очень опечален этой новостью. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжелое для них время", - написал Макгрегор.

Также слова поддержки высказал глава UFC Дэйна Уайт. "Абдулманап Нурмагомедов является настоящим мастером боевых искусств, который живет гордо, честно и с уважением к окружающим. Он привил те же ценности своему сыну Хабибу в раннем возрасте и всегда был рядом с ним на протяжении всей его карьеры", - сказал Уайт.

"Я знаю, как близок Хабиб со своим отцом, мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых", - добавил глава UFC.