Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

В мире 16 мая 2020 01:08 (UTC+04:00)
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом нового типа, зафиксированных во всем мире, превысило 4,5 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в пятницу подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, к настоящему времени в мире зарегистрировано 4 516 360 случаев инфицирования новым коронавирусом, 306 051 пациент умер от последствий вызываемого им заболевания.

Как сообщил университет, больше всего случаев инфицирования - 1 432 045 - выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Россия (262 843), Великобритания (238 003) и Испания (230 183).

Наибольшее число смертей от вируса также приходится на США (почти 86,9 тыс.), затем следуют Великобритания (34 тыс.), Италия (31,6 тыс.) и Франция (27,5 тыс.).

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