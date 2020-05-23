Ученые распознали сигналы черной дыры в центре галактики

Японские астрофизики заметили периодические радиовспышки, исходящие из центра галактики и предположительно порождаемые неким объектом возле черной дыры. Об этом сообщила пресс-служба микроволновой обсерватории ALMA, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мы давно знали, что черная дыра Sgr A* вырабатывает вспышки в миллиметровом диапазоне радиоволн. На этот раз мы проследили за ней при помощи ALMA, наблюдая за вариациями в интенсивности излучения на протяжении десяти дней. Мы открыли два тренда - квазипериодические колебания с периодом в 30 минут, а также более медленные флуктуации длиной в несколько часов", - заявил астрофизик из университета Кейо Юхей Ивата.

В центре предположительно всех галактик обитает одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А*). От Земли она находится на расстоянии в 26 тысяч световых лет. Кроме того, по массе она превосходит солнце примерно в четыре миллиона раз.

В отличие от других сверхмассивных черных дыр в некоторых близлежащих галактиках, Sgr A* находится в своеобразной спячке. Из-за этого она не вырабатывает мощных выбросов плазмы и остается незаметной для фактически всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Ранее коллеги японских астрофизиков из Канады также заметили странные радиовспышки из центра Млечного пути. Специалисты полагают, что новые данные позволят объяснить природу таинственного феномена, ранее наблюдавшегося только за пределами нашей галактики.