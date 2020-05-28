Французское бюро по авиакатастрофам расшифрует самописцы упавшего в Пакистане A320

Эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (фр. BEA) займутся расшифровкой бортовых самописцев с упавшего возле Карачи самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана". Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг сообщении бюро.

"Бюро получило запрос от Пакистана на восстановление и извлечение информации из речевого самописца и регистратора полетных данных во Франции", - отметило BEA в своем Twitter.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" 22 мая потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На его борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.