В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в субботу в нескольких странах. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Бразилии и на Филиппинах.
По информации сервиса, большая часть пользователей (39%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 37% сообщают о проблемах с приложением для Android, 13% - с приложением для iPhone и iPad.
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