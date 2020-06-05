Ученые обнаружили древнейшее сооружение майя

Археологи обнаружили в Мексике самое большое и древнейшее из известных сооружение цивилизации майя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает журнал Nature.

Открытие было совершено при помощи лидара — технологии дистанционного зондирования с воздуха с использованием лазеров, позволяющей получить информацию о скрытых под поверхностью объектах.

В муниципалитете Табаско, в Мексике, недалеко от границы с Гватемалой ученые обнаружили скрытый под землей огромный памятник периода 1000-800 годов до нашей эры.

Он представляет собой искусственную платформу размером 1413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад, приподнятую на 10–15 метров. От платформы отходят девять широких дорог.

По мнению ученых, открытие заставляет по-новому посмотреть на раннюю эпоху развития цивилизации майя.