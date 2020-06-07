Singapore Airlines представила новые правила, сокращающие социальные контакты

Национальный перевозчик Сингапура Singapore Airlines представил новые правила полетов, направленные на максимальное сокращение контактов между пассажирами, членами экипажа и работниками аэропортов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разрабатываем различные варианты цифровых решений, которые смогут обеспечивать безопасность здоровья и будут привержены социальной ответственности", - подчеркнул исполнительный директор компании Го Чун Пон. В частности, "предположительно в конце будущего месяца пассажиры Singapore Airlines смогут воспользоваться мобильным приложением, чтобы распечатать в расположенных в аэропорту киосках самообслуживания посадочные талоны или бирки для багажа", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ведутся переговоры с руководством аэропортов для запуска системы индивидуального вызова пассажира для посадки", - заявили в компании. Подобные оповещения также будут приходить через мобильное приложение. "Таким образом мы сможем избежать скопления народа перед входом в самолет", - уточнили представители перевозчика.

Одновременно "на борту не будут предоставлять газеты и журналы в бумажном виде, вместо этого при помощи бесплатного интернета пассажир получит доступ примерно к 150 наименованиям СМИ в цифровом виде", - рассказали в компании.

"С помощью обновленного мобильного приложения можно также будет выбирать фильмы и музыку из бортовой системы развлечений", - отмечается в сообщении. На данный момент приостановлена подача горячего питания на рейсы в города Юго-Восточной Азии и Китая за исключением пассажиров первого и бизнес-класса. Между тем в ближайшее время, как ожидается, клиенты вновь смогут выбирать горячие блюда, но уже через мобильное приложение.

Как отмечается в заявлении, "с 8 июня каждому пассажиру будет выдаваться бесплатный набор, содержащий защитную маску, перчатки и антибактериальный раствор". "Сохраняется обязательное требование ко всем находящимся на борту носить маски, при этом у бортпроводников дополнительно будут перчатки и защитные пластиковые экраны", - заявили представители авиаперевозчика.