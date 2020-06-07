Apple откроет часть магазинов в Испании, Турции, ОАЭ и Франции 8 и 9 июня

Компания Apple откроет часть своих магазинов, временно закрытых из-за пандемии коронавируса, в Испании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 8 июня, а также во Франции 9 июня. Об этом сообщил в воскресенье портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции корпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Apple с середины мая открыла несколько десятков магазинов в США, которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. На 8 июня запланировано открытие трех фирменных торговых точек в ОАЭ, семи в Испании и двух в Стамбуле (Турция). На следующий день американская компания возобновит работу всех 20 своих магазинов на территории Франции.

По данным портала, до конца следующей недели не будут открыты магазины Apple в Бразилии (2), Мексике (2), Нидерландах (3), Сингапуре (2) и Великобритании (38).

Ранее Apple уточнила новый порядок работы торговых точек корпорации с учетом эпидемической ситуации. Покупателям перед входом надлежит надеть маску, которую в случае отсутствия выдадут сотрудники магазина. Клиентам также будут измерять температуру тела. В магазине одновременно смогут находиться столько покупателей, сколько требуется продавцам для индивидуального обслуживания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,8 млн человек, около 390 тыс. умерли.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн.