Аналитики назвали самые дорогие города мира для приезжих

Аналитики выяснили, какие города мира являются самыми дорогими для экспатов, сотрудников компаний, работающих за границей в 2020 году. Ими, согласно результатам исследования Cost of Living Survey компании Mercer, стали Гонконг, Ашхабад и Токио, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что высокая стоимость жизни также будет в Цюрихе, Сингапуре, Нью-Йорке, Шанхае, Берне, Женеве и Пекине. Дешевле всего жизнь экспатам обойдется в Тунисе, Виндхуке (Намибия), Ташкенте и Бишкеке.

При составлении отчета специалисты обращали внимание на стоимость жилья, транспорта, продуктов питания, одежды, бытовых товаров и развлечений в 209 городах мира.