Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на данных о росте розничной торговли

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии во вторник выросли на позитивных данных о росте розничной торговли в мае, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 796,73 пункта (+3,09%), до отметки 26 559,89. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 82,32 пункта (+2,68%) и оказался на отметке 3 148,91. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 212,07 пункта (+2,21%), до 9 938,09.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне 38,25 доллара за баррель.

"На рынке наблюдается оживление после сохранявшейся в понедельник волатильности, - отметила телекомпания CNN. - На настроения участников рынка повлиял неожиданно высокий - на 17,7% - рост объема розничной торговли в мае". Кроме того, отметила CNN, на ситуацию на рынке повлияло решение ФРС развернуть программу помощи мелким и средним предприятиям Main Street Lending Program, а также намерение начать скупать корпоративные облигации, что облегчит компаниям доступ к кредитам.