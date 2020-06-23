Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

В мире 23 июня 2020 07:15 (UTC+04:00)
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса

Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет Bloomberg.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 21 июня был установлен рекорд по суточной прибавке заболевших COVID-19 в мире. Ситуация обострилась по всей Америке, высокий риск сохраняется для Германии, Австралии и других развитых экономик. Несмотря на заверения Пекина касательно того, что новая вспышка коронавируса находится под контролем, в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, пандемия продолжает набирать обороты.

Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются. Показатели в сферах транспорта и общественного питания улучшились, однако всплеск числа инфицированных может подорвать или обратить вспять достигнутый прогресс.

Кроме того, по словам экономистов финансовой корпорации Citigroup Inc., повышение доверия потребителей будет лежать в основе восстановления экономики, если положение на рынке труда и в предпринимательском секторе станет лучше. Однако ухудшение эпидемиологической обстановки ставят под сомнение эти перспективы. Как считают эксперты, до создания вакцины не имеет смысла говорить о полном восстановлении экономики.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции
В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 293 человека
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 293 человека
В Азербайджане повысился спрос на продукцию добывающей промышленности Турции
В Азербайджане повысился спрос на продукцию добывающей промышленности Турции
Loading Bars
Лента новостей
Вручение премии "Золотой глобус" перенесли на конец февраля 2021 года В мире 07:29
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса В мире 07:15
Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута США 07:05
ЕС всегда будет негативно реагировать на попытки Армении осуществлять различные проекты на оккупированных территориях - российский политолог Точка зрения 07:00
Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута США 06:53
В Китае за сутки выявили 29 новых случаев заражения COVID-19 Другие страны 06:41
Трамп обвинил Обаму в госизмене США 06:29
Британцы потребовали сокращения зарплаты Бориса Джонсона Европа 06:17
Байден согласился на три раунда дебатов с Трампом до президентских выборов США 06:01
Дональд Трамп прекращает торговую сделку с Китаем США 05:43
Не менее 15 человек стали жертвами столкновений на юге Мексики Другие страны 05:28
Японский суперкомпьютер "Фугаку" признан самым быстрым в мире Другие страны 05:14
Коронавирус обнаружен еще у двух членов предвыборного штаба Трампа США 04:55
Twitter назвала решение Вашингтона по визам вредным для конкурентоспособности США США 04:28
Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер В мире 04:11
В Бразилии выявили свыше 1,1 млн человек с коронавирусом Другие страны 03:49
Google начнет проверять достоверность изображений В мире 03:31
Гол Роналду помог "Ювентусу" победить "Болонью" в матче чемпионата Италии Спорт 03:13
Мадуро заявил, что готов к диалогу с Трампом, если он будет выстроен на основе уважения Другие страны 02:57
Избранный председатель ГА ООН уделит особое внимание восстановлению после пандемии В мире 02:43
Дубли Мареза и Фодена помогли "Манчестер Сити" разгромить "Бёрнли" в матче АПЛ Спорт 02:29
Apple Watch подскажут, как правильно мыть руки США 02:01
В ЕС указали, что Брюссель и Пекин должны достичь баланса в торговых отношениях Европа 01:47
МИД Канады: Иран готов рассмотреть вопрос компенсаций за сбитый Boeing Политика 01:35
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Другие страны 01:17
Трамп приостановит выдачу нескольких категорий рабочих виз США 01:01
Чемпионат Испании по футболу готовится к частичному возвращению зрителей на трибуны Спорт 00:42
В Турции арестовали четырех человек за шпионаж в пользу Франции Турция 00:27
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом Россия 00:14
В России арестовали обвиняемого в убийстве азербайджанского студента Россия 22 июня 23:59
Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных США 22 июня 23:51
США ужесточают правила работы четырех китайских СМИ США 22 июня 23:42
"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 22 июня 23:30
Иран экспортирует защитные костюмы и маски №95 Экономика 22 июня 23:21
Apple представила новую ОС для iPhone с виджетами и синхронным переводчиком США 22 июня 23:06
Все страны ОПЕК+, не исполнявшие свои обязательства, представили графики компенсаций добычи Энергетика 22 июня 22:55
Цена нефти Brent поднялась выше $43 Энергетика 22 июня 22:42
Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для паломников из-за рубежа Арабские страны 22 июня 22:29
Оперативный штаб о деятельности СМИ в период усиления особого карантинного режима Общество 22 июня 22:24
Еще семь казахстанцев умерли от коронавируса Казахстан 22 июня 22:21
Под руководством премьер-министра Грузии состоялось заседание Совета инвесторов Грузия 22 июня 22:19
ВОЗ: Более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в мире В мире 22 июня 22:07
Собянин сообщил о переходе к новому этапу снятия ограничений в Москве Россия 22 июня 21:50
Азербайджан и Россия планируют сотрудничество в сфере нефтегазового машиностроения Бизнес 22 июня 21:32
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 293 человека Турция 22 июня 21:31
ВОЗ сообщила об ограничении медпомощи во многих странах из-за коронавируса В мире 22 июня 21:27
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 22 июня 21:19
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 9 млн В мире 22 июня 21:11
Президенту пишут: Мы от всей души поддерживаем проводимую Вами мудрую политику и предпринимаемые решительные меры Политика 22 июня 21:03
MEDEF International: У французских компаний есть возможности для развития на грузинском рынке Бизнес 22 июня 21:01
Половина потребляемой электроэнергии в Азербайджане должна вырабатываться возобновляемыми источниками - Минэкологии Энергетика 22 июня 21:00
Президент Ильхам Алиев поздравил Великого герцога Люксембурга Политика 22 июня 20:17
В Азербайджане собрали две трети урожая ячменя Финансы 22 июня 19:45
МИД: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира (ФОТО) Политика 22 июня 19:32
В Азербайджане выявлены 478 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 369, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 22 июня 19:23
Ассоциация банков Азербайджана обратилась к гражданам Финансы 22 июня 19:10
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6400 Узбекистан 22 июня 18:55
Зариф: Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета Политика 22 июня 18:53
Минобразования Грузии запасается электронными учебниками Грузия 22 июня 18:53
Премьер-министр Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22 июня 18:51
Президент Северной Македонии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 22 июня 18:43
Казахстан намерен привлечь крупных иностранных инвесторов в геологоразведку Казахстан 22 июня 18:40
Это очень страшные цифры... - заслуженный художник Азербайджана Инна Костина Социум 22 июня 18:28
Финская Nokia сокращает более 1,2 тыс человек во Франции Европа 22 июня 18:06
Как Visa поддерживает экономику Азербайджана во время пандемии? Финансы 22 июня 18:01
Польша назвала потенциальные сферы сотрудничества с Азербайджаном Бизнес 22 июня 17:56
Доходы Бюро обязательного страхования Азербайджана увеличились более чем на 15% Экономика 22 июня 17:50
В Азербайджане повысился спрос на продукцию добывающей промышленности Турции Турция 22 июня 17:48
Visa: Свыше 27% транзакций в Азербайджане - бесконтактные Финансы 22 июня 17:44
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан Транспорт 22 июня 17:39
«Туркменгаз» закупит электрооборудование Тендеры 22 июня 17:31
В ООН оценили потери доходов от международного туризма Бизнес 22 июня 17:29
Автор нашумевших фильмов Андрей Звягинцев ответил на вопросы азербайджанских кинематографистов Культура 22 июня 17:25
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на поставку оборудования Тендеры 22 июня 17:20
В Нур-Султане закроют детские сады из-за ситуации с коронавирусом Казахстан 22 июня 17:13
Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом по развитию портовой инфраструктуры Транспорт 22 июня 17:13
Дональд Трамп возмутился, что миллионы бюллетеней для выборов по почте в США напечатают за рубежом США 22 июня 17:08
Российско-японское медицинское оборудование может появиться на туркменском рынке Бизнес 22 июня 17:08
Дорожная полиция Азербайджана установила камеры на объездных дорогах, где нет карантинных постов Общество 22 июня 17:05
В Нидерландах впервые за три месяца не зарегистрировали ни одной смерти из-за коронавируса Европа 22 июня 16:51
В январе-мае объем ВВП Нахчыванской АР достиг более 1,5 млрд манатов Финансы 22 июня 16:50
Важно пользоваться не тканевыми и марлевыми, а антибактериальными масками – лечащий врач Мираскер Аскеров Общество 22 июня 16:47
PAŞA Sığorta продолжает обслуживание клиентов на удаленной основе Экономика 22 июня 16:46
Визовый центр Великобритании в Тбилиси возобновляет работу Грузия 22 июня 16:43
Бюро обязательного страхования Азербайджана внедрило новую электронную услугу Экономика 22 июня 16:32
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников Европа 22 июня 16:19
В Нахчыванской АР объем производства сельхозпродукции превысил 55 млн манатов Бизнес 22 июня 16:17
В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса Другие страны 22 июня 16:12
Народный артист Азербайджана Тариэль Гасымов обратился к молодежи: Берегите родителей и близких Социум 22 июня 16:11
В Турции разбился учебный самолет (ВИДЕО) Турция 22 июня 16:08
В Туркменистане начнется строительство второй очереди двух цементных заводов Туркменистан 22 июня 16:03
Около 90 человек заразились коронавирусом после вечеринки в Португалии Европа 22 июня 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов Общество 22 июня 15:52
В 19 регионах Азербайджана 24-25 июня будут проведены экзамены Общество 22 июня 15:51
Узбекистан и Канада расширяют межпарламентский диалог Узбекистан 22 июня 15:46
Парламент Казахстана утвердил отчет об исполнении бюджета за 2019 год Казахстан 22 июня 15:43
Расширяется география экспорта азербайджанской хурмы Бизнес 22 июня 15:35
Азер Алиев: Страховой сектор Азербайджана готов к усилению карантинного режима Экономика 22 июня 15:29
Fête de la Musique из Парижа в Баку под волшебные звуки чарующей флейты (ВИДЕО) Культура 22 июня 15:25
Повторный тест Фарах Алиевой оказался отрицательным - TƏBİB Общество 22 июня 15:21
Все новости