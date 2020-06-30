Airbus сократит тысячи сотрудников до лета 2021 года

Европейский авиакосмический концерн Airbus SE планирует сократить порядка 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года, чтобы адаптировать штат сотрудников к масштабу операций, уменьшившемуся в связи с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Снижение активности в сфере коммерческой авиации составило около 40% в последние месяцы на фоне беспрецедентного кризиса в отрасли, - говорится в пресс-релизе Airbus. - Объемы производства коммерческих самолетов были адаптированы к этим условиям".

В компании не ожидают восстановления объемов авиаперевозок до уровней, предшествовавших нынешнему кризису, ранее 2023 года, а возможно, и до 2025 года.

Основная часть планируемых сокращений придется на Германию и Францию - соответственно 5,1 тыс. и 5 тыс. рабочих мест, отмечают в Airbus.

"Airbus столкнулся с самым тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - заявил главный исполнительный директор компании Гийом Фори.

Акции Airbus подешевели более чем на 50% с начала 2020 года.