Ученые разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев

Методику выявления склонности к развитию диабета первого типа у новорожденных посредством обычного анализа крови разработала международная группа ученых под руководством исследователей Университета Эксетера (Великобритания). О результатах работы специалисты рассказали на страницах специализированного издания Nature Medicine, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ученые предложили метод, объединяющий определенные генетические факторы, наследственную предрасположенность к диабету, а также поиск так называемых островков аутоантител - биомаркеров диабета, определяющих предрасположенность к данному заболеванию.

Очень важно, отмечается в работе, что новый подход позволяет в два раза улучшить точность прогноза развития диабета у новорожденных, а также появления у детей кетоацидоза [появление в крови опасных продуктов недоращепления углеводов при дефиците инсулина], серьезного осложнения данного заболевания.

"К сожалению, сейчас у 40% детей с диагнозом диабет первого типа наблюдается развитие кетоацидоза, - заявила ведущий автор проекта, сотрудница Медицинской школы Университета Эксетера Лаурик Феррат (Lauric Ferrat). - Данное осложнение опасно для жизни новорожденных. Наша методика, дающая прогноз на ранних этапах жизни детей, будет способствовать правильному выбору тактики при лечении, поддержанию здоровья на должном уровне".

Один из участников проекта профессор Уильям Хагопиан (William Hagopian) из Тихоокеанского Северо-Западного научно-исследовательского института в Сиэтле (США) отмечает: "Взятие крови на анализ у младенца поможет сразу же начать применять комплекс мер в случае подозрения на развитие диабета".

В настоящее время ученые, по словам профессора, проводят тестирование в штате Вашингтон, надеясь, что предложенная методика будет в должной мере оценена коллегами в других странах.

Специалисты предполагают, что данная методика может быть применена и при других генетических расстройствах, развивающихся с детства, таких как целиакия [непереносимость белков некоторых злаков].