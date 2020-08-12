Google намерена создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

Американская компания Google сообщила во вторник о намерении создать самую обширную сеть для распознавания землетрясений при помощи смартфонов на Android, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня ваш телефон на Android может стать частью системы оповещения о землетрясениях, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов на Android, чтобы создать самую большую в мире систему по распознаванию землетрясений", - говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее официальном сайте.

По информации Google, так как каждый смартфон оснащен маленьким акселерометром, он фиксирует сигналы, которые могут свидетельствовать о землетрясении поблизости. Сигналы будут направляться на специальный сервер, который будет собирать и обрабатывать информацию с разных смартфонов, чтобы определить, действительно ли в некотором месте происходит землетрясение.

Компания уточнила, что на первом этапе информацию о землетрясении поблизости можно будет узнать, набрав запрос в поисковой системе Google. Однако позже компания планирует рассылать уведомления о землетрясениях жителям США и других стран.