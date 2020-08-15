Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое

Судно Wakashio, севшее на мель у юго-восточной оконечности Маврикия 25 июля, раскололось фактически пополам в середине дня в субботу. Об этом сообщила газета "Морисьен", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Буксиры уже подцепили носовую часть судна и начали ее транспортировку в отдаленную часть океана, где она будет затоплена, - сообщил глава департамента по морским делам Ален Донат. - Это произойдет не меньше чем в 1 тыс. километров от Маврикия". Кормовая часть еще остается на рифе.

Судно разломилось в 15:40 (14:40 мск), когда на набережной было много народа. В социальных сетях выложено большое количество фотографий, на которых видно, как произошла авария.

Сухогруз Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе знаменитого морского заповедника Blue Bay. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Правительство Маврикия объявило 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации и обратилось в ООН с просьбой о срочной помощи, включая направление специалистов и оборудования по извлечению нефтепродуктов из морской воды. Спасателям удалось к 12 августа выкачать из цистерн Wakashio почти 2,5 тыс. тонн мазута, однако до 207 тонн дизеля и 90 тонн смазочного масла им добраться не удалось. Сейчас эти нефтепродукты выливаются в открытое море.