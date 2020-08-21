Россия запросила экстренную встречу СБ ООН из-за обращения США по антииранским санкциям

Россия потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН 21 августа из-за обращения США о возвращении антииранских санкций. Об этом заявил в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа", - сказал он.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в 2018 году. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео лично передал председателю Совбеза ООН соответствующий запрос Вашингтона.

МИД РФ ранее заявлял, что инициатива США незаконна и "неизбежно потерпит крах".