SpaceX запустила ракету с мыса Канаверал

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником связи для нужд Аргентины стартовала в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:18 по времени Восточного побережья США. Трансляция запуска велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета доставляет аргентинский спутник SAOCOM 1B, предназначенный для получения изображений в радиолокационном диапазоне частот. Эти изображения помогают при ликвидации последствий стихийных бедствий и сборе проб для измерения степени влажности почвы. Запуск этого аппарата неоднократно откладывался.

Это первый случай, когда SpaceX вывела аппарат на полярную орбиту, запустив носитель с восточного побережья США. По данным компании, ее конкуренты и NASA не запускали аппараты на полярную орбиту с территории Флориды в течение нескольких десятилетий.

Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 была применена для 19-й и 20-й экспедиций американской компании по обеспечению Международной космической станции, а также для вывода на орбиту девятой по счету группировки микроспутников Starlink. Специалисты компании в воскресенье снова вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения. Первая ступень отделилась на четвертой минуте полета и плавно спустилась на выделенную площадку космодрома на мысе Канаверал.