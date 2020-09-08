Принц Гарри и Меган Маркл вернули англичанам потраченные на коттедж деньги

Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл вернул англичанам 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были потрачены на ремонт коттеджа Фрогмор, являющийся британской резиденцией пары. Об этом сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Пресс-секретарь герцога Сассекского подтвердил, что тот полностью погасил сумму, выплаты по которой начались еще в апреле 2020 года. Деньги начали возвращать под давлением английских налогоплательщиков, которые назвали произошедшее «тяжелой победой». По мнению активистов, Гарри и Меган должны были компенсировать все свои траты за счет государства сразу же после выхода из королевской семьи, а не спустя время.

Погасить долг удалось за счет сделки в 150 миллионов долларов с компанией Netflix. Контракт позволит паре снимать различные фильмы и программы, в том числе, как предполагают, и о принцессе Диане. Для этого супруги собираются открыть продюсерскую компанию.

В 2018 году принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы отремонтировали коттедж Фрогмор в Виндзоре, намереваясь остаться там вместе с сыном Арчи. Сам дом был построен в 1680 году Карлом II и с 1792 года является королевской резиденцией. В тот момент, когда семья заехала туда, коттедж находился в плачевном состоянии, из-за чего там пришлось провести масштабную реконструкцию. Несмотря на то, что Гарри с Меган потом переехали в Калифорнию, Фрогмор остался их резиденцией в Великобритании.