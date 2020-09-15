Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат

Ученые Питтсбургского университета в США нашли самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой белковое соединение, в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты исследования показали, что Ab8 очень эффективен в профилактике и лечении инфекции SARS-CoV-2 у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом. Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном человеческой клетки. Когда белковое соединение сливается с частью иммуноглобулина, образуя Ab8, оно приобретает функции полноразмерного антитела.

У зараженных коронавирусом лабораторных животных Ab8 в 10 раз уменьшал количество вирусных частиц даже при самой низкой дозе.